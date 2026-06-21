Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеЧМ 2026СтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
10:27, 21 июня 2026Спорт

Гейджи рассказал о дальнейших карьерных планах

Американский боец UFC Джастин Гейджи заявил, что собирается продолжить карьеру
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Amber Searls / Imagn Images / Reuters

Американский боец UFC, чемпион организации в легком весе Джастин Гейджи рассказал о дальнейших карьерных планах. Его слова приведены в подкасте американского спортивного комментатора Джо Рогана.

«Прямо сейчас я планирую продолжать. Внутри меня нет какого-то естественного чувства, что все кончено. Так что это все, что я могу сказать», — заявил Гейджи.

Также боец оценил вероятность того, что его следующим соперником станет россиянин Арман Царукян. «Да, он определенно тот парень, который сейчас на очереди. Но пока я не могу назвать точное имя своего следующего оппонента. Топурия не получит реванш. Он сдался на табуретке, я остановил его дважды. Что еще мне нужно сделать?» — сказал Гейджи.

14 июня Гейджи завоевал звание чемпиона UFC в легком весе. На турнире в Белом доме, посвященном 80-летию президента США Дональда Трампа, американец одолел представителя Испании Илию Топурию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ ударили по Керченскому полуострову. Глава Крыма сообщил о жертвах, почти 30 человек ранены. Что известно?

    Беспилотник ВСУ упал на крышу дома в центре Севастополя

    Раскрыто число пострадавших от нападения мужчины на лагерь в Туве детей

    Победа Бразилии принесла россиянину более 400 миллионов рублей

    Россиянка сделала операцию на груди и оказалась в реанимации с тромбом в легких

    На Солнце произошла мощная вспышка

    Россиянка описала достопримечательности Японии фразой «зачем время тратили?»

    Автоэксперт перечислил риски ежедневных коротких поездок для мотора

    Гейджи рассказал о дальнейших карьерных планах

    На АЗС Крыма прекратили продажу топлива

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok