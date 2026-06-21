Американский боец UFC Джастин Гейджи заявил, что собирается продолжить карьеру

Американский боец UFC, чемпион организации в легком весе Джастин Гейджи рассказал о дальнейших карьерных планах. Его слова приведены в подкасте американского спортивного комментатора Джо Рогана.

«Прямо сейчас я планирую продолжать. Внутри меня нет какого-то естественного чувства, что все кончено. Так что это все, что я могу сказать», — заявил Гейджи.

Также боец оценил вероятность того, что его следующим соперником станет россиянин Арман Царукян. «Да, он определенно тот парень, который сейчас на очереди. Но пока я не могу назвать точное имя своего следующего оппонента. Топурия не получит реванш. Он сдался на табуретке, я остановил его дважды. Что еще мне нужно сделать?» — сказал Гейджи.

14 июня Гейджи завоевал звание чемпиона UFC в легком весе. На турнире в Белом доме, посвященном 80-летию президента США Дональда Трампа, американец одолел представителя Испании Илию Топурию.