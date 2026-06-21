Обезвредивший преступника в торговом центре Краснодара получит премию Кеосаяна

Обезвредивший преступника в краснодарском ТЦ Александр Воевода получит премию Кеосаяна

Житель Краснодара Александр Воевода, который обезвредил нападавшего во время атаки на торговый центр (ТЦ) West Mall, получит премию имени Тиграна Кеосаяна. Об этом сообщила Маргарита Симоньян в мессенджере «Макс».

Нападение произошло 20 июня. По данным следствия, 19-летний молодой человек напал на посетителей с мачете и устроил поджог. В результате несколько человек получили ранения, а 41-летнюю женщину не удалось спасти.

В момент происшествия Александр Воевода находился в ТЦ вместе с семьей. Услышав взрыв, он отправил беременную супругу и ребенка в безопасное место, а сам побежал на шум. В игровой зоне мужчина увидел вооруженного злоумышленника, повалил его на пол, связал руки ремнем и вывел на улицу. По данным Telegram-канала Kub Mash, мужчина является участником специальной военной операции и награжден орденом Мужества.

Ранее напавший на торговый центр в Краснодаре признал свою вину.