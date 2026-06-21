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16:05, 21 июня 2026Россия

Обезвредивший преступника в торговом центре Краснодара получит премию Кеосаяна

Обезвредивший преступника в краснодарском ТЦ Александр Воевода получит премию Кеосаяна
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Telegram-канал SHOT

Житель Краснодара Александр Воевода, который обезвредил нападавшего во время атаки на торговый центр (ТЦ) West Mall, получит премию имени Тиграна Кеосаяна. Об этом сообщила Маргарита Симоньян в мессенджере «Макс».

Нападение произошло 20 июня. По данным следствия, 19-летний молодой человек напал на посетителей с мачете и устроил поджог. В результате несколько человек получили ранения, а 41-летнюю женщину не удалось спасти.

В момент происшествия Александр Воевода находился в ТЦ вместе с семьей. Услышав взрыв, он отправил беременную супругу и ребенка в безопасное место, а сам побежал на шум. В игровой зоне мужчина увидел вооруженного злоумышленника, повалил его на пол, связал руки ремнем и вывел на улицу. По данным Telegram-канала Kub Mash, мужчина является участником специальной военной операции и награжден орденом Мужества.

Ранее напавший на торговый центр в Краснодаре признал свою вину.

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