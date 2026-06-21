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00:46, 22 июня 2026Мир

Предупреждение Лаврова о ядерной войне вызвало тревогу на Западе

DE: Лавров предупредил НАТО об угрозе ядерной войны после атаки ВСУ на Москву
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergei Ilnitsky / Reuters

Глава МИД России Сергей Лавров выступил с тревожным предупреждением для Запада после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Москву. Об этом пишет Daily Express (DE).

«Россия направила НАТО пугающую угрозу. <…> Главный дипломат Путина предположил, что нынешняя ситуация может выйти из-под контроля и перерасти в ядерную третью мировую войну», — сообщается в материале.

Журналисты процитировали слова российского министра иностранных дел о том, что Европа «продолжает грезить экспансией» и «намерена осваивать Украину и Молдавию, втягивает в свою орбиту Армению». Глава внешнеполитического ведомства РФ также указал, что НАТО «проглотила» Швецию и Финляндию, что свидетельствует о продолжающемся расширении на восток.

Кроме того, издание приводит цитату Лаврова про Киев, что Украину видят неким «ударным кулаком» будущих европейских вооруженных сил, которые будут автономны от Соединенных Штатов и НАТО.

Об этом глава ведомства написал в статье «Украина, Европа и глобальная безопасность» для Politico Europe, однако издание в последний момент отменило публикацию материала.

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