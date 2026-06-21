Россиян предупредили о скрывающихся за пищевым отравлением опасных инфекциях

Врач Станкевич: Если симптомы отравления не проходят, продолжать лечение без врача нельзя

Если симптомы пищевого отравления не проходят или состояние ухудшается, продолжать лечение без визита к врачу не стоит, предупредила директор по лабораторной медицине и производству медицинской компании «ЛабКвест», кандидат медицинских наук Любовь Станкевич. О скрывающихся за обычным отравлением опасных инфекциях специалист предупредила в беседе с «Лентой.ру».

Станкевич предупредила, что одних сорбентов и воды при рвоте, диарее и боли в животе может быть недостаточно. Она объяснила, что временно может появиться облегчение, однако похожие симптомы могут быть и при серьезных инфекциях.

Одинаково могут начинаться норовирусная и ротавирусная инфекции, бактериальные инфекции сальмонеллы, шигеллы, кампилобактера и пищевые токсикоинфекции, связанные, например, со стафилококком или кишечной палочкой. По жалобам и симптомам не всегда можно понять, что именно вызвало проблему Любовь Станкевич кандидат медицинских наук

«Точная информация о возбудителе принципиально важна для дальнейшей тактики лечения: в одних случаях достаточно наблюдения, сорбентов и регидратации, в других нужно внимательнее оценивать риск осложнений и не затягивать с врачебной помощью — иногда может потребоваться срочная госпитализация при жизнеугрожающих состояниях», — сообщила врач.

Станкевич добавила, что легкое пищевое расстройство обычно проходит быстрее и не сопровождается выраженным ухудшением общего состояния.

«Насторожить должны многократная рвота, частый жидкий стул, температура, озноб, сильная слабость, признаки обезвоживания, кровь или слизь в стуле, нарастающая боль в животе, а также ситуация, когда симптомы сохраняются дольше суток или быстро возвращаются после временного улучшения», — перечислила она.

По словам специалиста, сорбенты и регидратация могут быть частью первой помощи, но они не заменяют врачебную оценку.

Если человек продолжает только «лечить» симптомы, причина состояния остается неясной. На этом этапе легко пропустить серьезную тяжелую инфекцию, которая требует обязательного врачебного контроля, выбора правильной тактики лечения и профессиональной оценки риска осложнений. Особенно важно не затягивать обращения к врачам у детей, пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями Любовь Станкевич кандидат медицинских наук

Также врач отметила, что иногда россияне самостоятельно начинают принимать препараты от диареи, антибиотики или противорвотные средства, однако принимать такое решение без консультации врача крайне опасно. Она объяснила, что такие препараты могут спровоцировать ухудшение состояния и привести к жизнеугрожающими последствиями.

«На фоне домашнего лечения симптомы действительно могут стать слабее, но это не всегда означает, что острый эпизод закончился. Для одних кишечных инфекций все ограничится несколькими тяжелыми днями и обезвоживанием, для других последствия могут выйти за пределы желудочно-кишечного тракта. В ряде случаев возможны поражение почек, реактивный артрит, длительные нарушения со стороны кишечника, а при отдельных инфекциях и неврологические осложнения. Поэтому врачу важно понимать не только то, насколько человеку плохо сейчас, но и что именно могло вызвать заболевание», — сообщила Станкевич.

Когда симптомы не спадают, нарастают или явно не укладываются в легкое кратковременное расстройство, причину нужно выявлять обязательно. В таких случаях лабораторная диагностика помогает отличить вирусную инфекцию от бактериальной, подтвердить возможную токсикоинфекционную природу состояния и понять, какой возбудитель стоит за похожими симптомами Любовь Станкевич кандидат медицинских наук

Ранее гастроэнтерологи Эндрю Дам и Кетан Танки предупредили, что симптомы рака кишечника могут быть похожи на признаки других менее опасных болезней. Дам отметил, что рак кишечника часто выявляют на поздних стадиях, потому что пациенты не обращают внимания на симптомы, считая их неопасными.

Самым частым примером он назвал диарею, запор и чередование этих состояний. По словам врача, пациенты часто считают, что причина их проблем — синдром раздраженного кишечника или стресс, хотя на самом деле эта проблема может возникать и при онкологическом заболевании.