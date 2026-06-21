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12:15, 21 июня 2026Мир

В МИД России назвали препятствие на пути Украины в ЕС

Мирошник: Конфликт с Польшей из-за ордена — препятствие на пути Украины в ЕС
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Конфликт с Польшей из-за лишения президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого орла станет препятствием на пути Киева в Европейский союз (ЕС). Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, передает ТАСС.

«Пока что всем ЕС приходится выдумывать поводы отсрочки для допуска Киева в еврозону, а так главным и непримиримым противником будет назначена Польша», — отметил дипломат.

По словам Мирошника, в контексте переговоров о вступлении Украины в Евросоюз Польша «отыграется в полном объеме и выставит массу требований бандеровцам». При этом он подчеркнул, что Варшава вряд ли откажется от роли тылового склада Украины.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского ордена Белого орла. Такое действие последовало после решения последнего присвоить одному из подразделений Вооруженных сил Украины наименование «имени героев УПА» (Украинская повстанческая армия; признана экстремистской и запрещена в России).

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