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17:20, 21 июня 2026Спорт

Ягудин назвал удивившие его на ЧМ-2026 сборные

Ягудина удивили на ЧМ-2026 сборные США и Канады
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Сборная США

Сборная США. Фото: Troy Wayrynen / IMAGN IMAGES via Reuters

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин назвал футбольные сборные, которые удивили его на чемпионате мира 2026 года. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Бывший спортсмен выделил команды США и Канады. «Меня удивила игра американцев. Они провели два матча с хорошим натиском. Их футбол очень сильно развивается, мы видим MLS, подключение очень известных игроков. Также удивили канадцы», — заявил Ягудин.

Сборная США на ЧМ-2026 выиграла у Парагвая (4:1) и Австралии (2:0) и досрочно гарантировала себе первое место в группе D. Канада набрала 4 очка в двух матчах и возглавляет группу B.

Чемпионат мира по футболу-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Канаде, США и Мексике. Российская сборная в нем не участвует, так как она отстранена от международных соревнований.

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