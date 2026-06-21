Ягудин назвал удивившие его на ЧМ-2026 сборные

Ягудина удивили на ЧМ-2026 сборные США и Канады

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин назвал футбольные сборные, которые удивили его на чемпионате мира 2026 года. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Бывший спортсмен выделил команды США и Канады. «Меня удивила игра американцев. Они провели два матча с хорошим натиском. Их футбол очень сильно развивается, мы видим MLS, подключение очень известных игроков. Также удивили канадцы», — заявил Ягудин.

Сборная США на ЧМ-2026 выиграла у Парагвая (4:1) и Австралии (2:0) и досрочно гарантировала себе первое место в группе D. Канада набрала 4 очка в двух матчах и возглавляет группу B.

Чемпионат мира по футболу-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Канаде, США и Мексике. Российская сборная в нем не участвует, так как она отстранена от международных соревнований.