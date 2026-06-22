Белоруссия выдвинула россиянку кандидатом на пост главы Международной федерации бенди

Белоруссия выдвинула Бородаеву кандидатом на пост главы Международной федерации бенди

Белорусская федерация хоккея с мячом выдвинула кандидатуру члена исполкома Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) Алины Бородаевой на выборы главы Международной федерации бенди (FIB). Об этом сообщает ТАСС.

Глава Белорусской федерации хоккея с мячом Виктор Пляц заявил, что перед выдвижением обсудил кандидатуру россиянки с представителями Монголии, Казахстана и Китая. «Это здоровый функционер, абсолютно адекватный человек, бизнес-леди. Она не идет в федерацию для зарабатывания денег», — заявил Пляц.

На выдвижение также отреагировала сама Бородаева. Она поблагодарила белорусов и назвала это большой честью и ответственностью.

Внеочередной выборный конгресс FIB состоится 19 июля. Ранее стало известно об отставке главы организации Хенрика Нильссона. Он покинул свой пост из-за нежелания возвращать на турниры сборные России и Белоруссии.

