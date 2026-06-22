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12:54, 22 июня 2026Экономика

Фунт подешевел на фоне отставки премьера Стармера

Bloomberg: Фунт стерлингов подешевел на фоне новостей об отставке премьера Кира Стармера
Вячеслав Агапов

Фото: Jaimi Joy / Reuters

Фунт стерлингов подешевел на фоне новостей об отставке британского премьера Кира Стармера. Об ослаблении курса валюты сообщает Bloomberg.

Национальная валюта продолжила снижаться после того, как Стармер объявил, что уходит в отставку. Доходность 10-летних гособлигаций Великобритании практически не изменилась и составила 4,85 процента, а фунт по отношению к американской валюте подешевел на 0,1 процента, до 1,3223 доллара.

Как полагает старший стратег по процентным ставкам в Великобритании и Европе в Toronto Dominion Bank Пуджа Кумра, решение Стармера открывает возможность для мэра Энди Бернема, избранного в парламент на прошлой неделе, занять его место. В ближайшее время внимание рынка будет приковано к политической повестке Бернема в условиях крайне ограниченных финансовых возможностей.

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Бернем, главный претендент на пост премьер-министра, пока не дал четкого представления о том, какую политику он будет проводить, поэтому рынки настороженно относятся к возможному увеличению объемов продажи облигаций для финансирования расходов на фоне того, что Великобритания уже испытывает трудности с уровнем госдолга.

Доходность британских облигаций в последние недели снизилась на фоне оптимизма в связи с заключением мирного соглашения между США и Ираном. В мае она достигла 18-летнего максимума из-за резкого роста цен на нефть. Тем временем на фунт давили растущие сомнения в том, что Стармер сможет удержаться у власти. Ожидания, что Банк Англии может повысить процентные ставки в этом году не так сильно, как его американский коллега, также повлияли на курс фунта, и с 7 мая он ослаб примерно на 2,5 процента.

В мае инфляция в Великобритании неожиданно осталась на уровне 2,8 процента, так как замедление роста цен на продукты питания было компенсировано повышением транспортных расходов. Показатели индекса потребительских цен (ИПЦ) опровергли ожидания экономистов, которые считали, что Соединенному Королевству грозит трехпроцентная инфляция, так как иранский кризис сузил глобальные потоки энергоносителей.

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