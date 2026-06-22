Появились данные о пострадавших от нападения на торговый центр в российском городе

СК предъявил обвинение юноше, напавшему с мачете на ТЦ в Краснодаре, трое ранены

В Краснодаре следователи предъявили обвинение 19-летнему молодому человеку, который устроил взрыв и резню в торговом центре города. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Юноше вменяют расправу и покушение из хулиганских побуждений, совершенные общеопасным способом. По версии следствия, нападение он совершил днем 20 июня в торговом центре на улице Западного Обхода. В результате нападения 41-летняя женщина не выжила, ранения получили 38-летняя и 65-летняя посетительницы, а также 56-летний мужчина.

Решается вопрос о заключении обвиняемого под стражу. Назначены экспертизы. Юноша признал вину.

Сообщалось, что Григорий зашел в здание торгового центра через ресторан. Он заказал еду, после чего переоделся в туалете в общем зале. Сначала напавший взорвал мощное самодельное взрывное устройство, которое, по словам очевидцев, было начинено гвоздями. После взрыва он поднялся по эскалатору на второй этаж и ударил проходившую мимо женщину мачете по голове, после чего стал резать людей. На третьем этаже злоумышленник бросил пиротехническое изделие в сторону «Города детей». После хлопка в детском центре загорелась мебель.

Напавшего обезвредил участник специальной военной операции, награжденный орденом Мужества, Александр Воевода. Он находился в ТЦ вместе с семьей. Услышав взрыв, мужчина отправил беременную супругу и ребенка в безопасное место, а сам побежал на шум. В игровой зоне Александр увидел вооруженного злоумышленника, повалил его на пол, связал руки ремнем и вывел на улицу.

Героя наградят премией имени Тиграна Кеосаяна.