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16:04, 22 июня 2026Из жизни

Рыбаки выловили из реки осетра-«динозавра» и установили рекорд

В Канаде рыбаки поймали осетра длиной 3,5 метра и установили рекорд
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Rohimin prakoso / Shutterstock / Fotodom

В Канаде рыбаки выловили рекордного белого осетра длиной 3,5 метра — это самый крупный представитель вида, когда-либо зарегистрированный в современной истории. Об этом сообщается на сайте Sturgeon Slayers.

Гигантского осетра-«динозавра» поймали клиенты Sturgeon Slayers Шон Норт и Элвис Пентон на реке Фрейзер в Британской Колумбии. Длина осетра от носа до развилки хвоста составила 356 сантиметров. Предыдущий рекорд в 352 сантиметра был установлен этой же командой в 2021 году.

После измерений и фотосъемки рыбу отпустили обратно в реку. По оценкам биологов, осетр родился еще в 1920-х, то есть его возраст превышает 100 лет. Ученые считают, что такие гиганты встречаются все чаще благодаря успешным природоохранным программам.

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Основатель Sturgeon Slayers Кевин Эстрада заявил, что рекорд доказывает эффективность ответственной рыбалки и научных исследований. В компании отметили, что это не единственный крупный осетр, выловленный в последнее время — на реке Фрейзер регулярно попадаются особи длиной более трех метров.

Sturgeon Slayers — компания по организации рыболовных туров, которая базируется в Чилливаке и специализируется на ловле белого осетра на реке Фрейзер.

Ранее в американском штате Миннесота рыболов выловил гигантского озерного осетра и установил новый рекорд штата в категории «поймал и отпустил». Новым рекордсменом стал Тревис Китинг. 18 апреля он рыбачил на реке Рейни-Ривер и поймал осетра рекордных размеров. Длина рыбы превышала два метра, а вес составлял 74,84 килограмма.

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