Сафин высказался об употреблении пива теннисистами

Сафин рассказал о том, что теннисистам можно выпивать немного пива

Бывший российский теннисист Марат Сафин на канале «Лучший теннисный подкаст» в YouTube высказался об употреблении пива профессиональными спортсменами.

По его словам, его можно употреблять в ограниченных количествах. «У нас, опять же, не было ни таблеток никаких восстанавливающих, ни витаминов, ничего. Как делать, когда сводит ноги, тяжелый матч был? Ну выпей пива. Ну сколько ты выпьешь? Ну пол-литра выпьешь. Ничего с тобой не случится», — добавил Сафин.

Ранее бывший главный тренер московского «Локомотива» и сборной России Юрий Семин раскрыл правила употребления алкоголя. Семин подчеркнул важность меры «надо не пить, а выпивать», чтобы оставаться веселым и поддерживать общение, избегая перебора.

Сафин — заслуженный мастер спорта. Он дважды становился победителем турниров Большого шлема в одиночном разряде (в 2000-м в США и в 2005-м в Австралии). Всего в активе россиянина 15 титулов в одиночном разряде и два — в парном.