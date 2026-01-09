Тренер Семин подчеркнул важность меры при употреблении алкоголя

Бывший главный тренер московского «Локомотива» и сборной России Юрий Семин раскрыл правила употребления алкоголя. Его слова приводит РИА Новости.

Семин подчеркнул важность меры: «надо не пить, а выпивать», чтобы оставаться веселым и поддерживать общение, избегая перебора, который лишает удовольствия всех участников. Он отметил, что за обедом или ужином пара рюмок по 50 граммов не повредит. Тренер уважает традиции: пиво в Германии с сосисками, вино в Италии, виски в Англии и водку зимой в России.

Ранее Семин рассказал, что в Москве есть несколько винных магазинов, где его знают, предоставляют ему скидки и сообщают о новых поступлениях. Тренер добавил, что никогда не купит алкоголь за 500 рублей.

Семин трижды приводил «Локомотив» к золоту чемпионата России и шесть раз выигрывал с командой кубок страны.