18:00, 9 января 2026

Семин раскрыл правила употребления алкоголя

Тренер Семин подчеркнул важность меры при употреблении алкоголя
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Alexander Kulebyakin / Globallookpress.com

Бывший главный тренер московского «Локомотива» и сборной России Юрий Семин раскрыл правила употребления алкоголя. Его слова приводит РИА Новости.

Семин подчеркнул важность меры: «надо не пить, а выпивать», чтобы оставаться веселым и поддерживать общение, избегая перебора, который лишает удовольствия всех участников. Он отметил, что за обедом или ужином пара рюмок по 50 граммов не повредит. Тренер уважает традиции: пиво в Германии с сосисками, вино в Италии, виски в Англии и водку зимой в России.

Ранее Семин рассказал, что в Москве есть несколько винных магазинов, где его знают, предоставляют ему скидки и сообщают о новых поступлениях. Тренер добавил, что никогда не купит алкоголь за 500 рублей.

Семин трижды приводил «Локомотив» к золоту чемпионата России и шесть раз выигрывал с командой кубок страны.

