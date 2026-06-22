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14:59, 22 июня 2026Спорт

Тарасова заявила об отсутствии в России экстраординарных фигуристок

Татьяна Тарасова заявила об отсутствии в России экстраординарных фигуристок
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила об отсутствии в России экстраординарных фигуристок. Об этом сообщает Sport24.

Она призвала не искать сложную причину этой ситуации. «Просто поколение сменилось, а они, как известно, сильно друг от друга отличаются. Поживем и увидим, каким будет следующее. Возможно, все снова будет хорошо», — заявила Тарасова.

Ранее о нынешнем поколении российских фигуристок высказалась заслуженный тренер России Этери Тутберидзе. По мнению специалиста, современные фигуристки в стране не обладают исключительностью.

Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских фигуристов от международных соревнований весной 2022 года. Только два представителя страны — Петр Гуменник и Аделия Петросян — выступили на Олимпиаде-2026 в Италии в нейтральном статусе.

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