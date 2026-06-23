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18:10, 23 июня 2026Бывший СССР

Путин назвал виновника в прекращении переговоров по Украине

Президент России Путин: Переговоры были прерваны по инициативе Украины
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Мирные переговоры были прерваны по инициативе лишь одной стороны — Украины. Именно ее президент России Владимир Путин назвал виновником прекращения диалога по достижению мира, пишет ТАСС.

На совещании с кабмином лидер указал, что Киев нынешними ударами по России пытается помочь себе. Он пояснил, что украинская сторона якобы хочет создать для себя благоприятные условия в случае, если дальше будут возобновлены переговоры о мире.

«Точнее возобновления прерванных же по инициативе Украины мирных переговоров», — сказал президент России.

Тем не менее Путин заявил, что теракты Киева не в состоянии повлиять на продвижение армии России в зоне специальной военной операции. При этом для самого Киева ситуация на фронте стремительно ухудшается. На фоне неудач Вооруженных сил Украины власти перешли к тактике нанесения ударов по гражданским объектам в России.

Незадолго до этого Путин также назвал основу для переговоров с Украиной. Он отметил, что это реалии на земле и договоренности, достигнутые в Стамбуле и в Анкоридже. В этом плане, продолжил глава государства, Россия готова к возобновлению переговоров с Украиной на базе стамбульских договоренностей.

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