Россиянин проиграл более двух миллионов рублей на матче ЧМ-2026

Россиянин проиграл 2,2 миллиона рублей, поставив на ничью в матче Египет — Новая Зеландия

Россиянин проиграл более двух миллионов рублей на матче ЧМ-2026 Египет — Новая Зеландия. Об этом сообщает Betonmobile.

Клиент букмекерской конторы поставил 2,2 миллиона рублей на ничью во встрече египтян и новозеландцев с коэффициентом 4,15. Он мог выиграть более 9 миллионов, но сборная Египта одержала победу со счетом 3:1. Таким образом, ставка не сыграла.

Чемпионат мира по футболу-2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Египтяне выступают в группе G с командами Бельгии, Ирана и Новой Зеландии. После двух туров они идут на первом месте с четырьмя набранными очками. 27 июня сборная Египта проведет последний матч группового этапа с иранцами.

Ранее букмекеры назвали главного претендента на звание лучшего игрока ЧМ-2026. Им стал форвард сборной Аргентины Лионель Месси, который в матче с Австрией обновил бомбардирский рекорд чемпионатов мира. Поставить на его успех можно с коэффициентом 5,00.