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Забота о себе
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16:33, 24 июня 2026Забота о себе

Россиян предупредили об опасных последствиях популярного метода лечения изжоги

Врач Вялов: При неправильном применении соды для лечения изжоги можно получить ожог
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Kmpzzz / Shutterstock / Fotodom  

Один популярный у россиян метод лечения изжоги может привести к опасным последствиям, предупредил гастроэнтеролог Сергей Вялов. На эту тему он высказался в своем Telegram-канале.

По словам Вялова, многие люди используют для устранения изжоги соду. Доктор отметил, что она действительно помогает, поскольку нейтрализует соляную кислоту в желудке. Однако такой метод лечения может привести к проблемам со здоровьем, подчеркнул врач.

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«Важно помнить, что слизистая рта и пищевода не рассчитана на агрессивное воздействие концентрированной соды, поэтому при неправильном применении можно получить ожог», — пояснил он. Более того, после употребления соды может возникнуть компенсаторная реакция, когда организм начинает вырабатывать еще больше кислоты, добавил Вялов.

Ранее гастроэнтеролог Екатерина Кашух перечислила главные причины вздутия живота. По ее словам, спровоцировать эту проблему может употребление газированной воды.

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