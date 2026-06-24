Японский автогигант резко сократит выпуск новых машин

Nikkei: Toyota сократит производство автомобилей за границей на 100 тысяч штук

Японский автогигант Toyota Motor Corporation сократит производство на заграничных заводах примерно на 100 тысяч штук к февралю 2027 года. Об этом сообщило агентство Nikkei.

Причинами принятого решения стали длительная блокада Ормузского пролива, а также со снижением спроса в Китае и других странах из-за высоких цен на топливо.

Ранее глава совета директоров Toyota Акио Тойода признался, что сильнее всего боится полностью электромобильного будущего. Его страшит переход людей на данный вид транспорта, и ему неинтересно производить только автомобили с нулевым выбросом углерода.

В свою очередь, президент и генеральный директор Toyota Кента Кон заявил о намерении значительно сократить разросшуюся продуктовую линейку и сделать производителя более эффективным и прибыльным.