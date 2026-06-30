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15:25, 30 июня 2026Экономика

В Бельгии подали иск к Банку России

Euroclear подал иск к Банку России в Брюссельский коммерческий суд
Дмитрий Воронин

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Бельгийский депозитарий Euroclear подал иск к Центробанку (ЦБ) РФ в Брюссельский коммерческий суд. Об этом пишет The Brussels Times.

В иске Euroclear утверждает, что российский суд не был уполномочен рассматривать дело, по которому арбитражный суд Москвы взыскал в середине мая ущерб в размере 181,5 миллиарда евро и 18,6 миллиарда упущенной выгоды. В публикации говорится, что юрист депозитария назвал этот процесс «несправедливым».

Позднее в том же месяце тот же суд удовлетворил заявление ЦБ о немедленном исполнении решения о взыскании указанных сумм. Также в марте стало известно, что ЦБ обратился в суд ЕС, где намерен оспорить регламент Евросоюза, позволяющий осуществить бессрочную заморозку российских активов.

Комментируя поданный в Бельгии иск, пресс-служба Банка России заявила ТАСС, что в настоящее время вырабатывает стратегию и тактику защиты в суде.

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