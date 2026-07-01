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12:52, 1 июля 2026Интернет и СМИ

Адвокат Лерчек высказался об иске к Отару Кушанашвили

Адвокат Лерчек Бадма-Халгаев: Стороне Чекалиной неизвестно об иске к Отару Кушанашвили
Маргарита Щигарева
Отар Кушанашвили

Отар Кушанашвили. Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

Адвокат блогерши Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, Олег Бадма-Халгаев прокомментировал заявление телеведущего Отара Кушанашвили о том, что блогерша готовит против него иск. Об этом пишет 112 в Telegram.

Бадма-Халгаев сообщил, что стороне Чекалиной неизвестно об иске к ведущему. Другие подробности не раскрываются.

Кушанашвили ранее заявил, что представители Лерчек позвонили его команде и пригрозили иском из-за его высказываний о болезни блогерши. Телеведущий заверил, что готов получить такую претензию.

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Отар Кушанашвили неоднократно подвергал сомнению тяжесть болезни Чекалиной. Ведущий не верит в то, что у блогерши нашли рак желудка четвертой стадии, поскольку она ведет активный образ жизни и посещает различные мероприятия. Он также резко критиковал Лерчек и называл ее мошенницей.

О том, что у Лерчек нашли онкологическое заболевание, стало известно в марте. У нее диагностировали рак желудка четвертой стадии с метастазами в легких и других органах. Блогерша рассказывала, что не знает, сколько ей осталось жить. Она также отмечала, что старается брать от жизни все, когда хорошо себя чувствует.

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