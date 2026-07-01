Фетишистка жестоко поплатилась за кражу трусов подростка

Пользовательница Reddit с ником This-Inspection6551 рассказала об истории из своей молодости, датированной периодом, когда ей было 15 лет. Тогда она заметила, что 21-летняя девушка ее брата начала воровать ее грязное нижнее белье.

Проведя небольшое расследование, автор выяснила, что пассия ее брата не только тайком забирает ее вещи из корзины, но и надевает, предварительно не постирав. При этом просьбы перестать так делать она умело игнорировала, продолжая наполнять комнату бойфренда вещами его сестры-подростка.

«После этого я стала хранить грязное белье в своей комнате, однако вскоре заметила, что одежда все равно пропадает. Оказалось, она заходила ко мне, пока я была в школе, и я убедилась в этом, просто открыв дверь в ее комнату. Там я обнаружила гору своих разбросанных вещей», — рассказала девушка.

Однажды автор развешивала чистое белье и заметила стоящий во дворе кактус. Она взяла свои трусы и тщательно растерла растением, после чего сложила их в своей комнате таким образом, чтобы белье производило впечатление готового к стирке.

«Вернувшись в тот день после школы, я убедилась, что трусов нет. Позже я видела, как девушка брата странно ходит по дому, стараясь не пересекаться со мной взглядами. Она ничего мне об этом не сказала, но я слышала через стену, которую мы делим с братом, что ей нужна помощь, чтобы снять колючки», — написала девушка.

Ранее другой пользователь Reddit признался, как в студенческие годы сурово отомстил девушке, обратившей внимание на досадную оплошность в его внешнем виде на вечеринке. Та насмехалась над ним и поплатилась за это.