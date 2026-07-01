В Индии неизвестный хищник съел 60-летнего мужчину в лесу

В Индии останки пропавшего пожилого мужчины нашли частично съеденными. Об этом сообщает The New Indian Express.

27 июня 60-летний Веллиангири ушел в лес собирать плоды тамаринда, к вечеру так и не вернулся домой. Начались поиски. Ночью их пришлось прекратить из-за плохой видимости, поэтому мужчину нашли только 28 июня в 13:30 по местному времени. Его растерзанное тело лежало в густых кустах.

Какой именно хищник съел Веллиангири — пока неизвестно. Дождь смыл следы животного, по которым лесники могли бы определить, кто напал на мужчину: тигр или леопард. Местные власти заявили, что установят в районе фотоловушки, чтобы отследить хищника-людоеда.

Ранее сообщалось, что в Индии неизвестный хищник растерзал шедшего на свадьбу жителя штата Уттаракханд. Нападение произошло всего через три дня после аналогичного инцидента в районе Бхимтала.

