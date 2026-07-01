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18:41, 1 июля 2026Наука и техникаЭксклюзив

Озвучены преимущества изучения сбитого ВС России натовского дрона-матки

Военный эксперт Леонков: Изучение сбитого дрона-матки НАТО даст России преимущества
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Iryna Rybakova / Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Изучение вооружения противника всегда дает преимущества для совершенствования собственного оружия, рассказал военный эксперт Алексей Леонков. Комментарий он дал «Ленте.ру».

Ранее сообщалось, что российские специалисты приступили к изучению сбитого беспилотника самолетного типа производства НАТО, который применили Вооруженные силы Украины в качестве дрона-матки для запуска малых ударных БПЛА.

Эксперт напомнил об опыте времен Великой Отечественной войны, когда так же подбивали наземную технику противника, доставали образцы и потом внимательно их изучали. Он пояснил, что это было необходимо для совершенствования собственного оружия.

«Есть беспилотник — вот этот дрон-матка. Можно понять, из чего он сделан, какой принцип. Это важно, например, для локации, чтобы его своевременно обнаружить на дальних рубежах, еще до того, как он запустит беспилотники, которые он несет у себя в качестве носителя. Нужно изучить, какие беспилотники он носит, какая система управления запуска этих беспилотников, система связи, дрон-оператор и так далее», — объяснил Леонков.

Эксперт добавил, что такой образец дает много ценной информации. Прежде всего, это необходимо для организации противодействия и развития российских беспилотных технологий, заключил Леонков.

В апреле стало известно, что американцы скопировали технологию дронов-«маток», которые применяют в зоне проведения специальной военной операции. Как уточнялось, за основу очередной разработки взяли гибридный дрон самолетного типа, который может взлетать и садиться вертикально.

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