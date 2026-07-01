«Роскосмос» рассказал о 75 тысячах спасенных жизней

«Роскосмос»: Система КОСПАС‑САРСАТ помогла спасти более 75 тысяч жизней

Международная система КОСПАС‑САРСАТ помогла спасти более 75 тысяч жизней. Об этом в своем Telegram-канале рассказал «Роскосмос».

Госкорпорация напомнила, что система обнаружения терпящих бедствие объектов КОСПАС‑САРСАТ основана на глобальной сети спутников, которые закрывают «слепые зоны» на планете и «помогают спасать людей в море, в небе и на суше».

Ключевым разработчиком бортовой и наземной аппаратуры госкомпания называет холдинг «Российские космические системы» (РКС), входящий в «Роскосмос».

В июне РКС сообщили, что для новой российской системы связи планируется создать более 100 спутников.

В сентябре 2025 года холдинг рассказал, что российские метеорологические спутники «Метеор-М» смогут точнее проводить наблюдения за погодой и изменениями климата.