Россиянин поставил на ничью в матче ЧМ Норвегия — Кот-д'Ивуар и проиграл 2,5 миллиона

Россиянин проиграл 2,5 миллиона рублей на матче 1/16 финала ЧМ Норвегия — Кот-д`Ивуар. Об этом сообщает Betonmobile.

Клиент букмекерской конторы сделал ставку на ничью в основное время с коэффициентом 3,50. Счет 1:1 держался в матче до 86-й минуты, пока нападающий Эрлинг Холанд не забил второй гол норвежцев, который стал для них победным. Таким образом, ставка не сыграла.

Сборная Норвегии обыграла команду Кот-д`Ивуара в матче 1/16 финала ЧМ-2026 со счетом 2:1. В следующей стадии команда Столе Сольбаккена сыграет с Бразилией. Матч пройдет 5 июля и начнется в 23:00 по московскому времени.

Ранее россиянин проиграл десять миллионов рублей на матче 1/16 финала Германия — Парагвай. Он поставил на проход немцев в следующий раунд, но парагвайцы одержали победу в серии пенальти.