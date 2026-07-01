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13:32, 1 июля 2026Экономика

В европейской стране резко подорожал бензин

В Польше подорожал бензин после отказа от ручного регулирования цен
Вячеслав Агапов

Фото: Christophe Gateau / dpa / Globallookpress.com

После отказа властей Польши от ручного регулирования цен бензин в европейской стране резко подорожал. Об этом сообщает РИА Новости.

Правительство республики прекратило действие специальной программы мер снижения стоимости топлива. С 1 июля максимальные цены на бензин и дизель больше не регулируются, а ставка НДС на них вернулась с уровня 8 процентов до 23.

В результате на АЗС цена литра бензина АИ-95 увеличилась с 5,99 злотого (1,59 доллара) до 6,82 злотого (1,81 доллара). Дизельное топливо подорожало с 6,16 злотого (1,64 доллара) до 6,99 злотого (1,86 доллара). Таким образом, общая стоимость заправки полного бака увеличилась в среднем на 40 злотых (10,62 доллара).

Из-за американо-иранской войны Европа столкнулась с продолжающимся уже несколько месяцев падением импорта дизельного и авиационного топлива. Объем поставок в Европейский союз и Великобританию в мае составил всего 1,16 миллиона баррелей в день, что более чем на треть меньше, чем годом ранее.

В мае горючее и ГСМ сильнее всего выросли в цене в Болгарии (плюс 33,9 процента), Люксембурге (32,2 процента), Литве (30,8 процента) и Румынии (30,4 процента). Самый слабый рост стоимости зафиксировали в Венгрии (плюс 3,5 процента). В остальных странах повышение цен варьировалось от плюс 12,7 процента в Польше до плюс 29,2 процента во Франции.

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