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10:43, 1 июля 2026Россия

В России ответили на требование Киева признать российские суда военными целями

Косачев назвал агонией требование Киева признать российские суда военными целями
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Российский сенатор Константин Косачев назвал агонией обращение Киева в Международную морскую организацию (ММО) с требованием признать российские суда военными целями. Мнением политик поделился в Telegram.

Косачев объяснил новое обращение Украины в международную организацию попыткой маневра «для нечистых геополитических игрищ по морским сюжетам» после поражения в Гаагском суде по спору с Россией о правах в акватории Керченского пролива и Азовского моря вокруг Крыма.

«Сама постановка вопроса Киевом безграмотна с юридической точки зрения, поскольку противоречит Конвенции, принципам, целям и функциям ММО. Не говоря уже о том, что в международном праве отсутствует понятие "теневого флота", а значит, ММО не может оперировать им, давать какую-либо квалификацию, ставить вопрос об ответственности», — обозначил сенатор.

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Он также напомнил, что ММО является спецучреждением Организации Объединенных Наций (ООН), занимающимся обеспечением безопасности судоходства и обменом информацией по техническим вопросам. Косачев добавил, что в этой связи ММО является консультативной и совещательной организацией, у которой отсутствуют полномочия признавать что-либо в Мировом океане «законной военной целью».

«Если ММО дорожит своей репутацией, реакции на безумные киевские заявления просто не последует», — отметил Косачев. При этом российский политик не исключил сценарий, по которому ММО под давлением Запада вынесет решение в пользу Киева. «В этом случае мир потеряет еще одну международную организацию, а для нас все равно не последует никаких правовых последствий», — заключил он.

Ранее сообщалось, что Украина попросила Международную морскую организацию признать суда российского «теневого флота» легитимными военными целями. Речь шла о том, что перевозка энергоносителей, подпадающих под санкции, якобы способствует финансированию российской военной деятельности, поэтому такие суда не должны рассматриваться как обычные гражданские.

15 июня стало известно, что Россия победила Украину в Постоянной палате третейского суда в Гааге по делу о правах на прибрежные воды Черного моря рядом с Крымом, на Керченский пролив и Азовское море. Судом было также отклонено требование Украины о демонтаже Крымского моста.

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