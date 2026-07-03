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Из жизни
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12:21, 3 июля 2026Из жизни

Бенгальский тигр ранил женщину и трех мужчин

В Индии тигр напал на четырех человек
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Бенгальский тигр напал на жителей деревни Лохоре Чапори, Индия. Об этом сообщает The Sentinel.

Первой пострадала женщина по имени Меми Пао. Тигр набросился на нее, когда она привязывала скот на поле возле дома. На помощь кричащей женщине пришли трое мужчин — Ашвини Пегу, Деваранджан Каман и Пепей Пегу. Пока они пытались прогнать зверя, он ранил и их.

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Тигр отступил лишь спустя некоторое время. Пострадавших госпитализировали с серьезными ранами.

Инцидент вызвал панику в Лохоре Чапори. Жители деревни призывают местные власти поймать опасного хищника.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Уттар-Прадеш ищут тигра-людоеда, который расправился с двумя людьми. Он растерзал мужчину, собиравшего тростник, и съел женщину, косившую траву.

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