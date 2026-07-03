Бенгальский тигр ранил женщину и трех мужчин

Бенгальский тигр напал на жителей деревни Лохоре Чапори, Индия. Об этом сообщает The Sentinel.
Первой пострадала женщина по имени Меми Пао. Тигр набросился на нее, когда она привязывала скот на поле возле дома. На помощь кричащей женщине пришли трое мужчин — Ашвини Пегу, Деваранджан Каман и Пепей Пегу. Пока они пытались прогнать зверя, он ранил и их.
Материалы по теме:
«Ружье не поможет»Как пираты и браконьеры воюют с тиграми-людоедами в самых опасных джунглях планеты
2 июля 2021
Редчайшие хищники съели трех человек за две недели.Как борьба за спасение исчезающего вида привела к патовой ситуации?
14 марта 2025
«Я вырвала сына из пасти леопарда»Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
13 января 2021
Самый страшный зверьБегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
12 сентября 2019
Тигр отступил лишь спустя некоторое время. Пострадавших госпитализировали с серьезными ранами.
Инцидент вызвал панику в Лохоре Чапори. Жители деревни призывают местные власти поймать опасного хищника.
Ранее сообщалось, что в индийском штате Уттар-Прадеш ищут тигра-людоеда, который расправился с двумя людьми. Он растерзал мужчину, собиравшего тростник, и съел женщину, косившую траву.