Глава Минобороны назвал приоритетные задачи Черноморского флота

Белоусов назвал главной задачей Черноморского флота защиту военных и гражданских объектов

Глава Министерства обороны России Андрей Белоусов назвал главной задачей Черноморского флота защиту военных и гражданских объектов. Об этом сообщается в канале ведомства на платформе «Макс».

Белоусов провел совещание на командном пункте Черноморского флота, где ему доложили о мероприятиях по обеспечению военной безопасности в регионе.

Среди приоритетных задач он также обозначил наращивание боевых возможностей береговой системы обнаружения и средств отражения воздушного нападения.

Ранее стало известно о боестолкновении с Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Черном море. Сообщалось, что Флот России уничтожил два безэкипажных катера.