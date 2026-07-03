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12:56, 3 июля 2026Россия

Глава Минобороны назвал приоритетные задачи Черноморского флота

Белоусов назвал главной задачей Черноморского флота защиту военных и гражданских объектов
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Министерство обороны / «Лента.ру»

Глава Министерства обороны России Андрей Белоусов назвал главной задачей Черноморского флота защиту военных и гражданских объектов. Об этом сообщается в канале ведомства на платформе «Макс».

Белоусов провел совещание на командном пункте Черноморского флота, где ему доложили о мероприятиях по обеспечению военной безопасности в регионе.

Среди приоритетных задач он также обозначил наращивание боевых возможностей береговой системы обнаружения и средств отражения воздушного нападения.

Ранее стало известно о боестолкновении с Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Черном море. Сообщалось, что Флот России уничтожил два безэкипажных катера.

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