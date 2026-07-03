Россиянам рассказали о синдроме кофейного отката

Диетолог Солнцева: Через несколько часов после чашки кофе возникает синдром отката

Врач-диетолог, терапевт, кандидат медицинских наук Татьяна Солнцева предупредила о синдроме кофейного отката, который возникает через несколько часов после употребления кофе. Ее слова цитирует aif.ru.

По словам врача, кофеин перестает действовать в среднем через четыре-пять часов после употребления кофе. У части людей в этот момент резко падает уровень бодрости. Солнцева объяснила, что это происходит из-за того, что кофеин временно блокирует аденозиновые рецепторы, поэтому человек не ощущает усталости. Как только кофеин выводится из организма, усталость возвращается, уточнила Солнцева.

Врач рассказала, что выраженность кофейного отката зависит от скорости обмена веществ и индивидуальной чувствительности к кофеину. Люди с быстрым метаболизмом могут ощутить усталость через два часа после чашки кофе, с медленным — через десять, некоторые заметного упадка сил вообще не ощущают.

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