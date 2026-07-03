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Забота о себе
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19:29, 3 июля 2026Забота о себе

Россиянам рассказали о синдроме кофейного отката

Диетолог Солнцева: Через несколько часов после чашки кофе возникает синдром отката
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Framesstock / Shutterstock / Fotodom

Врач-диетолог, терапевт, кандидат медицинских наук Татьяна Солнцева предупредила о синдроме кофейного отката, который возникает через несколько часов после употребления кофе. Ее слова цитирует aif.ru.

По словам врача, кофеин перестает действовать в среднем через четыре-пять часов после употребления кофе. У части людей в этот момент резко падает уровень бодрости. Солнцева объяснила, что это происходит из-за того, что кофеин временно блокирует аденозиновые рецепторы, поэтому человек не ощущает усталости. Как только кофеин выводится из организма, усталость возвращается, уточнила Солнцева.

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Врач рассказала, что выраженность кофейного отката зависит от скорости обмена веществ и индивидуальной чувствительности к кофеину. Люди с быстрым метаболизмом могут ощутить усталость через два часа после чашки кофе, с медленным — через десять, некоторые заметного упадка сил вообще не ощущают.

Ранее эндокринолог Ана Мария предупредила, что фруктовые и овощные соки не приносят пользы для здоровья, какой от них ожидают. По ее словам, цельные фрукты полезнее, так как в них содержится клетчатка.

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