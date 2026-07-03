Российское «Многоточие» поставили в войска

«Ростех»: Антидроновые патроны «Многоточие» начали поставлять в войска

Российские антидроновые патроны «Многоточие» начали поставлять в войска. Об этом в Telegram сообщила госкорпорация «Ростех».

«Выпуск уже начался. Идет серийное производство. Первая штучная опытная партия уже в войсках», — сказал разработчик боеприпаса — холдинг «Высокоточные комплексы».

По данным компании, патроны калибра 5,45 и 7,62 миллиметра содержат трехэлементную пулю, предназначенную для перехвата беспилотников противника.

В феврале индустриальный директор кластера вооружений «Ростеха» Бекхан Оздоев сообщил, что в зоне специальной военной операции (СВО) против беспилотников использовали российские патроны «Многоточие» с «хитрой пулей».

Ранее госкорпорация рассказала, что «Высокоточные комплексы» выпустили патроны «Многоточие» для уничтожения дронов.