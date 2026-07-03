Санду высказалась об отставке премьера Молдавии с гражданством США

Санду: Премьер Молдавии Мунтяну имел полную свободу в управлении Кабмином и сам решил уйти

Премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну имел полную свободу в руководстве правительством и сам принял решение уйти. Об этом на пресс-конференции, трансляцию которой вел YouTube-канал Privesc.eu Moldova, заявила президент республики Майя Санду.

«Спекуляции о том, что он хотел бороться со злоупотреблениями, но ему не позволили, ложны. У него была полная свобода руководить правительством так, как он считал правильным. Он сам решил уйти», — сказала она.

Глава государства подчеркнула, что ожидала от ушедшего в отставку премьер-министра большего участия в принятии сложных решений. По ее словам, он должен был больше слушать людей и объяснять, какие реформы нужно провести властям страны и почему.

Мунтяну возглавил Кабинет министров 31 октября 2025 года. Тогда условием отставки глава правительства называл невступление республики в Евросоюз до 2028 года. Известно, что чиновник, помимо молдавского , имеет паспорта Украины и США.

3 июля Мунтяну объявил об отставке. Он заявил, что не может осуществлять свой мандат в соответствии со своими принципами и убеждениями, а также поблагодарил коллег, не упоминая при этом президента страны.