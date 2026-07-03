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19:30, 3 июля 2026Бывший СССР

В МИД Украины предложили решить кризис с Польшей с помощью религиозных людей

Сибига предложил Польше антикризисные меры с участием религиозных лидеров
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Андрей Сибига предложил своему польскому коллеге Радославу Сикорскому пакет антикризисных мер. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» в Telegram.

«Я предложил комплекс антикризисных мер. (...) а также обращение к религиозным лидерам обеих стран с просьбой использовать их авторитет в нашем двустороннем диалоге», — сказано в материале.

Формат также предполагает консультации между внешнеполитическими ведомствами двух стран для преодоления кризиса, возникшего в отношениях Киева и Варшавы.

1 июля Верховная Рада Украины приняла закон о создании украинского национального пантеона.

Пресс-секретарь президента Польши Рафал Лескевич заявил, что создание национального пантеона на Украине, чествующего лидеров Украинской повстанческой армии (УПА; признана экстремистской и запрещена в России), является очередной эскалацией в отношениях Киева и Варшавы.

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