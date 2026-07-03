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13:04, 3 июля 2026Ценности

Жена футболиста Смолова похвасталась подаренной мужем машиной за 20 миллионов рублей

Жена футболиста Смолова Истомина похвасталась подаренной им машиной Porsche Panamera
Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Telegram-канал Карины Истоминой

Популярная блогерша и диджей Карина Смолова (в девичестве — Истомина) похвасталась подаренной мужем машиной Porsche Panamera. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

32-летняя инфлюэнсерша показала серию снимков, сделанных за рулем нового автомобиля. «Как будто некорретно хвастаться, а с другой стороны, почему бы и нет... Федя подарил мне на др Панаму. Вот только доехала. Безумно крутая тачка, я в полном восторге. Не умею водить машину на каблуках или в сланцах, поэтому летом чаще всего нажимаю на педали босиком», — поделилась жена футболиста.

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Известно, что стоимость такой модели составляет от 22 миллиона рублей.

В мае 2024 года Карина Истомина высказалась о любви к роскошным вещам. Истомина уточнила, что любит хорошую одежду, но не страдает шопоголизмом.

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