Жена футболиста Смолова похвасталась подаренной мужем машиной за 20 миллионов рублей

Жена футболиста Смолова Истомина похвасталась подаренной им машиной Porsche Panamera

Популярная блогерша и диджей Карина Смолова (в девичестве — Истомина) похвасталась подаренной мужем машиной Porsche Panamera. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

32-летняя инфлюэнсерша показала серию снимков, сделанных за рулем нового автомобиля. «Как будто некорретно хвастаться, а с другой стороны, почему бы и нет... Федя подарил мне на др Панаму. Вот только доехала. Безумно крутая тачка, я в полном восторге. Не умею водить машину на каблуках или в сланцах, поэтому летом чаще всего нажимаю на педали босиком», — поделилась жена футболиста.

Известно, что стоимость такой модели составляет от 22 миллиона рублей.

В мае 2024 года Карина Истомина высказалась о любви к роскошным вещам. Истомина уточнила, что любит хорошую одежду, но не страдает шопоголизмом.

