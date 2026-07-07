Макрон сделал заявление на фоне взрыва во время его визита в Сирию

Макрон восхитился сирийским народом на фоне взрывов у отеля, где он остановился

Президент Франции Эммануэль Макрон восхитился сирийским народом во время своего визита в страну. Свои впечатления французский лидер высказал в социальной сети Х на фоне взрыва, который произошел рядом с отелем, где он остановился.

«Ничто не сможет заглушить стремление сирийских женщин и сирийцев жить в полностью суверенной, безопасной, плюралистической и единой Сирии. Сегодня утром я встретил Сирию во всем ее многообразии. Я увидел достоинство, мужество и решимость. Мой визит продолжается», — отметил глава государства.

Ранее стало известно, что рядом с отелем, в котором остановился Макрон, произошли взрывы. По данным СМИ, взорвался заминированный автомобиль.

При этом сообщается, что Макрон и члены французской делегации не слышали звуков взрывов.