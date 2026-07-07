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16:04, 7 июля 2026Наука и техника

Названо ключевое преимущество «летающего танка»

MWM: Ключевое преимущество танка Т-80 — высокая удельная мощность
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российский танк Т-80 с газотурбинной силовой установкой отличается высокой удельной мощностью, которая обеспечивает хорошую подвижность. Ключевое преимущество «летающего танка» назвало издание Military Watch Magazine (MWM).

Базовый Т-80 весом 42 тонны оснастили двигателем ГТД-1000Т мощностью 1000 лошадиных сил. Танк развивал скорость до 70 километров в час. «Двигатель позволил танку достичь высокого соотношения мощности и веса, что обеспечило ему отличную мобильность на труднопроходимой местности и превосходные эксплуатационные характеристики в экстремально холодных условиях», — говорится в материале.

Автор подчеркнул, что в зоне СВО машины семейства Т-80 ценят за хорошую подвижность.

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Современный Т-80БВМ получил доработанный двигатель мощностью 1250 лошадиных сил. Машина без дополнительных защитных конструкций развивает скорость до 80 километров в час.

Ранее в России заметили модернизированный танк Т-80УЕ-1. Машина получила динамическую защиту «Реликт» и резинотканевые модули для защиты башни.

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