Посольство Словакии: Ограничение выдачи виз россиянам связано с техническими причинами

Словакия объяснила ограничение выдачи виз россиянам — оно временное и связано с техническими причинами. Об этом ТАСС заявили в посольстве страны в России.

«Из-за организационных и рабочих причин только временно снизили прием заявок», — пояснили в словацком диппредставительстве.

Также в МИД Словакии объяснили РИА Новости, что страна не приостанавливала выдачу туристических виз россиянам, а лишь изменила распределение сроков на подачу заявлений. Причина — «возможности посольства Словакии в Москве».

7 июля стало известно, что Словакия временно прекратила прием заявлений в России на все визы, кроме спортивных и национальных. Ограничения будут действовать до конца лета.