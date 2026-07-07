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15:00, 7 июля 2026Путешествия

Словакия объяснила ограничение выдачи виз россиянам

Посольство Словакии: Ограничение выдачи виз россиянам связано с техническими причинами
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Словакия объяснила ограничение выдачи виз россиянам — оно временное и связано с техническими причинами. Об этом ТАСС заявили в посольстве страны в России.

«Из-за организационных и рабочих причин только временно снизили прием заявок», — пояснили в словацком диппредставительстве.

Также в МИД Словакии объяснили РИА Новости, что страна не приостанавливала выдачу туристических виз россиянам, а лишь изменила распределение сроков на подачу заявлений. Причина — «возможности посольства Словакии в Москве».

7 июля стало известно, что Словакия временно прекратила прием заявлений в России на все визы, кроме спортивных и национальных. Ограничения будут действовать до конца лета.

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