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16:11, 7 июля 2026Мир

В России объяснили угрозы Финляндии перекрыть Финский залив

Политолог Михайлов: Перекрытие Финляндией Финского залива станет вопиющим нарушением права
Гульназ Астахова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Anton Vaganov / Reuters

Политолог Евгений Михайлов в эфире 360.ru прокомментировал заявление министра обороны Финляндии Антти Хяккянена о намерении перекрыть Финский залив из-за «заблудившихся» украинских беспилотников.

Эксперт назвал возможное перекрытие залива вопиющим нарушением морского права. Он отметил, что для этого европейской стране придется использовать минные заграждения и военные корабли. Россия найдет, чем ответить на провокацию, подчеркнул спикер.

Нужно понимать, что, скорее всего, они играют у нас на нервах. Им надо поддерживать общий фон, а прикрытием является борьба с дронами. Это выглядит смешно

Евгений Михайловполитолог

Ранее Хяккянен сообщил, что из-за налета дронов Вооруженных сил Украины на Санкт-Петербург 4 июля вводились ограничения в Финском заливе. Он заявил, что для безопасного уничтожения беспилотников нужно перекрывать воздушное и морское движение в заливе, который «настолько узок, что ситуация может измениться за считаные минуты».

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