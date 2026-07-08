Бывший охранник надел старую форму и вынес из банка 12 миллионов рублей

В Великобритании мужчина обокрал банк на 12 миллионов рублей благодаря старой форме

В Великобритании 40-летний Квабен Кисси обокрал банк благодаря опыту работы в частной охранной компании. Об этом сообщает Daily Mail.

5 июля 2022 года Кисси зашел в отделение банка Santander на юге Лондона с инкассаторским кейсом. На нем были шлем, медицинская маска и старая форма, которую он носил, когда работал охранником с 2019 по 2020 год. Тем временем сотрудники банка готовили 256 тысяч фунтов стерлингов (26,5 миллиона рублей) к инкассации. Они без каких-либо сомнений отдали Кисси несколько сумок с деньгами.

Мужчина вынес сумки из банка и не вернулся за следующей партией. Лишь тогда сотрудники банка заподозрили неладное. Когда на пороге появился настоящий инкассатор, они окончательно убедились в том, что их обманули. Бывшему охраннику удалось похитить 117 200 фунтов стерлингов (около 12 миллионов рублей).

На следующий день Кисси улетел в Гану и прожил там с больной матерью четыре года. Мошенника удалось поймать лишь в марте 2026 года, когда он вернулся в Великобританию и заказал такси на свое настоящее имя, к которому был привязан его телефон. Полиция узнала об этом и арестовала его. Кисси приговорили к трем годам и четырем месяцам лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Сингапуре предъявили обвинения бывшей управляющей банка, которая украла из хранилища более 1,7 миллиона сингапурских долларов и отдала их знакомой любительнице азартных игр. Из этой суммы та проиграла в казино 1,3 миллиона сингапурских долларов.