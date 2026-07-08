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Из жизни
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12:56, 8 июля 2026Из жизни

Молния с чистого неба ударила в 24-летнего мужчину

В Сингапуре молния с чистого неба убила 24-летнего инструктора по водным видам спорта
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Wirestock Creators / Shutterstock / Fotodom

В Сингапуре молния ударила в инструктора по водным видам спорта. Об этом пишет Mothership.

В воскресенье, 5 июля, 24-летний Михаил Беньямин решил устроить для семьи и друзей отдых на пляже, где он работал. Мужчина взял в своем клубе несколько каяков и сапбордов, проинструктировал собравшихся, и они отправились плавать у берега. Когда компания возвращалась на пляж, в Беньямина, плывшего на сапборде, ударила молния.

Мужчину вытащили из воды и отвезли в больницу, однако спасти его врачи не смогли. Пострадали еще пятеро его близких. Как рассказали очевидцы, в момент удара молнии над пляжем было чистое небо. Система, предупреждающая о грозе, не сработала, а дождь начался через несколько минут после того, как разряд природного электричества поразил Беньямина.

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Владелец клуба, где он работал инструктором, выразил соболезнования в связи со случившимся. Он сказал, что, несмотря на молодость, Беньямин был очень опытным сотрудником и помогал другим как старший брат.

Ранее в Малайзии молния ударила в участников футбольного матча в городе Малакка. Спасти одного из футболистов не удалось.

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