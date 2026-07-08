Популярного российского блогера обвинили в домогательствах и назвали опасным для девушек

Пользовательница Instagram обвинила блогера Яна Топлеса в домогательствах в отношении нее

Пользовательница Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) с ником akshaya_696 обвинила в домогательствах популярного российского блогера Яна Топлеса (настоящее имя Ян Лапотков). Роликом она поделилась в своем профиле.

По словам akshaya_696, инцидент произошел в январе 2025 года на вечеринке. Автор видео утверждает, что Топлес внезапно подошел к ней и предложил поцеловаться, на что она ответила отказом.

«Ян делает следующее: он довольно резко хватает меня за шею, грубо и сильно, и притягивает меня со всей силы к себе. В последний момент я уворачиваюсь от его лица и довольно сильно отталкиваю его», — заявила akshaya_696. Она отметила, что блогер в тот момент был нетрезв. Автор ролика также назвала Лапоткова опасным для девушек.

Скандал с Топлесом разгорелся 3 июля. В соцсетях было опубликовано видео, на котором блогер на музыкальном фестивале целуется с незнакомой девушкой. Многие пользователи раскритиковали Лапоткова и отметили, что своим поступком он фактически изменяет жене. Сам блогер позднее объяснил случившееся сильным алкогольным опьянением и заявил, что ничего не помнит. Он также заверил, что обсудил ситуацию с супругой и у них нет претензий друг к другу. По словам Топлеса, ему стыдно за произошедшее.

Ранее Лапотков заявил, что мог бы стать хорошим отцом. Блогер сказал, что заморозил свою сперму и в любой момент может использовать заготовленный биоматериал.