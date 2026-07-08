Путину рассказали о первой в истории набравшей 500 баллов по ЕГЭ московской школьнице

Кравцов рассказал Путину о набравшей 500 баллов по ЕГЭ московской школьнице

Министр просвещения Сергей Кравцов рассказал президенту России Владимиру Путину о школьнице Екатерине Малковой, первой в истории набравшей 500 баллов по ЕГЭ. Об этом сообщается в Telegram-канале журналистов кремлевского пула РИА Новости.

«В текущем году есть просто феноменальный результат. За 25 лет ЕГЭ впервые школьница из Москвы Екатерина Малкова набрала 500 баллов», — сказал глава ведомства.

О том, что выпускница набрала 500 баллов по ЕГЭ, ранее сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Школьница получила высшие баллы по русскому языку, профильной математике, химии, физике и информатике. Мэр подчеркнул, что подобных результатов удалось добиться впервые за историю экзамена.

Ранее Малкова рассказала о талисмане, который был у нее во время сдачи ЕГЭ.