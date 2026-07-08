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18:19, 8 июля 2026РоссияЭксклюзив

В России предупредили об особых мерах при размещении ядерного оружия в Прибалтике

Депутат Толмачев: Размещение ядерного оружия у границ РФ приведет к ответным шагам
Анастасия Бердникова
Анастасия Бердникова (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Alones / Shutterstock / Fotodom

Размещение ядерного оружия, нацеленного против России, на территории соседних государств вынудит Москву перейти к режиму особых мер безопасности, предупредил депутат Госдумы Александр Толмачев. В разговоре с «Лентой.ру» он напомнил, что такие действия предусмотрены военной доктриной страны.

«Прибалтийские государства известны своими провокациями в сторону нашей страны. Размещение ядерного оружия, нацеленного против России, на территории соседних государств вынудит нас перейти к режиму особых мер безопасности. Подобная ситуация предусмотрена военной доктриной РФ», — сказал парламентарий.

По его словам, Россия уже ввела ограничения на пропускных пунктах на границах и будет готова принять ответные шаги для защиты своих граждан и интересов. Это могут быть действия как политического, так и военно-технического характера, направленные на предотвращение любых реальных угроз безопасности.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что размещение ядерного оружия не добавит Прибалтике безопасности, напротив, вынудит Россию принимать контрмеры. Пресс-секретарь президента связал ядерные планы Литвы и других стран Прибалтики с действиями Финляндии. Он подчеркнул, что Вильнюс, запустивший процесс снятия запрета на размещение ядерного оружия на территории страны, старается не отставать от соседа и поэтому повторяет шаги Хельсинки.

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