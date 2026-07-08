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12:59, 8 июля 2026Наука и техникаЭксклюзив

Военный раскрыл особенности впервые уничтоженного на Украине британского ЗРК

Военный Дандыкин назвал хорошим моментом уничтожение на Украине британского Rapid Ranger
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Уничтожение российскими военными зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Rapid Ranger производства Великобритании, который Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали в зоне спецоперации, — это очень хороший момент, сообщил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Особенности впервые уничтоженного на Украине комплекса специалист раскрыл в беседе с «Лентой.ру».

«Это не американский Patriot, конечно, но тоже современный комплекс. Он среднего радиуса действия. В принципе, редкая птица. Поэтому это очень хороший момент[, что ВС РФ его уничтожили]. Используется для отражения крылатых ракет и беспилотников. Этот комплекс в одном ряду с немецким IRIS-T», — поделился Дандыкин.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военнослужащие впервые уничтожили ЗРК Rapid Ranger производства Великобритании. Известно, что эти системы начали поступать на Украину с 2025 года.

По сообщению Минобороны, поражение британскому ЗРК нанесли бойцы группировки войск «Запад».

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