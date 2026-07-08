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16:40, 8 июля 2026Путешествия

Выезжающим в страны Европы через Словакию россиянам дали пояснение

Tez Tour: Улететь в страны Европы сейчас можно не только через Словакию
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Улететь в страны Европы сейчас можно не только через Словакию, и в этом плане прекращение Братиславой выдачи шенгена россиянам ни на что не повлияет. Такое пояснение НСН дал коммерческий директор Tez Tour Воскан Арзуманов.

Он сообщил, что сейчас в целом поток россиян в европейские страны не является «каким-то значительным». Словакия же никогда не была лидером среди посещений.

Поэтому, если мы сейчас говорим о Словакии, то я не думаю, что это как-то скажется на туристах, даже на тех, которые собирались ехать в Европу. Существует много альтернатив улететь в Европу, например, через Стамбул, Армению, Киргизию

Воскан Арзумановкоммерческий директор Tez Tour

В то же время специалист согласился с тем, что страны Шенгенского соглашения сейчас неохотно выдают визы. При этом, по его мнению, россияне будут продолжать и дальше посещать страны Европы. Но это уже не массовая история, уточнил коммерческий директор Tez Tour.

7 июля стало известно, что Словакия временно прекратила прием заявлений на визы в России. В посольстве пояснили, что решение связано с техническими причинами.

Тем не менее визовые центры Словакии приостановили прием данных на шенгенские визы до конца лета. Решение касается всех целей поездок, кроме тех, что связаны со спортивными соревнованиями.

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