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10:02, 9 июля 2026Спорт

Аршавин оценил возможное возвращение Дзюбы в «Спартак»

Аршавин: Для Дзюбы возвращение в «Спартак» было бы шикарным
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Артем Дзюба

Артем Дзюба. Фото: Александр Подгорчук / РИА Новости

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин оценил возможное возвращение нападающего Артема Дзюбы в московский «Спартак». Об этом сообщает «Матч ТВ».

По мнению экс-игрока, для форварда такое развитие событий было бы шикарным. «Но я не знаю, насколько его хочет "Спартак"», — добавил Аршавин.

Бывший футболист также отметил, что Дзюба способен продолжить карьеру в РПЛ. «Каждая команда из второй восьмерки могла бы его присмотреть и выгодно использовать в этом сезоне», — заявил Аршавин.

Ранее Леонид Гольдман, агент Дзюбы, рассказал о вариантах продолжения карьеры нападающего. По его словам, футболист рассматривает только клубы РПЛ.

Прошлый сезон Дзюба провел в составе «Акрона». Он сыграл 28 матчей, в которых забил восемь мячей и сделал пять результативных передач. Сейчас форвард находится в статусе свободного агента.

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