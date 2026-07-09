Погода в Москве 10-12 июля 2026 года: что известно

10 июля в Москву придет циклон. В столице и области прогнозируются кратковременные дожди, местами ливни и грозы, с порывами ветра до 15-20 метров в секунду, сообщает Гидрометцентр России. «Лента.ру» рассказывает, какая погода ожидает москвичей в эти выходные.

Осадки 10-12 июля

10 июля. Росгидрометцентр прогнозирует дожди, местами ливни, грозу и град. Количество осадков за сутки составит 10-20 миллиметров.

На столицу [10 июля] прольется еще до 8-11 литров небесной воды на квадратный метр, грозы, местами град диаметром до 2 сантиметров, есть вероятность появления смерча Евгений Тишковец метеоролог

11 июля. Будет облачно с прояснениями, ночью короткий дождь, местами гроза. Днем тоже обещают дождь, местами сильный, и грозу. За сутки выпадет 15-20 миллиметров осадков, местами — до 35 миллиметров.

12 июля. Ночью обещают сильный дождь, местами очень сильный, грозу. Днем тоже дождь, местами сильный, гроза. Количество осадков за сутки составит 15-30 миллиметров, по области местами — до 50 миллиметров.

Согласно данным Росгидрометцентра, с 10 по 12 июля может выпасть до 90% всей июльской нормы осадков

Снимок штормового циклона, который движется на Москву, опубликовал в своем Telegram-канале «Роскосмос». 8 июля циклон обрушился на Калининградскую область: повалил деревья, повредил машины и крыши домов. Из-за непогоды в некоторых населенных пунктах были перебои с электричеством.

В связи с прогнозом в Московском регионе 9 июля ввели желтый уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать в течение суток, до полуночи.

«В выходные [11-12 июля] сработает эффект Фудзивары, который породит циклон-долгожитель! Подобное бывает один раз в 10 лет. Уникальность состоит не в апокалиптическом прогнозе погоды — хотя погода будет очень дождливой (атмосферный вихрь обрушит на Москву до 35 миллиметров осадков), — а в циклоне-долгожителе, которые встречаются лишь в 3 процентах случаев», — отметил Тишковец. Эффектом Фудзивары называют явление, при котором два близлежащих циклона (циклонические вихри) вступают во взаимодействие друг с другом.

Температура воздуха 10-12 июля

10 июля. Ночью в Москве обещают 14-16 градусов тепла, по области — 11-16. Днем в Москве и области до плюс 27 граусов, на востоке региона — до плюс 31. Ожидаются порывы ветра до 15-20 метров в секунду.

11 июля. Ночью прогнозируют 17-19 градусов в столице и 14-19 — в Подмосковье. Днем в Москве и по области до плюс 26, на севере — до плюс 30. Порывы ветра при грозе будут достигать 15-17 метров в секунду.

12 июля. Ночью в Москве — 16-18 градусов, по области — 13-18. Днем в столице плюс 21-23, в регионе — 19-24. Порывы ветра до 15 метров в секунду.

Когда наладится погода

Погода пойдет на лад с середины следующей недели, то есть примерно с 14 июля, считает главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. К этому времени атмосферный вихрь начнет ослабевать, а давление устремится вверх. Под воздействием повышенного давления с 14 по 23 июля погода стабилизируется и дожди станут слабыми и кратковременными.