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16:57, 9 июля 2026Экономика

Работу над прошедшим сертификацию российским самолетом пообещали продолжить

Глава ПАО «Ил» Бренерман пообещал продолжить работу над самолетом Ил-114-300
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Нина Падалко / РИА Новости

ПАО «Ил» продолжит работы по совершенствованию нового российского регионального самолета Ил-114-300 одновременно с первыми поставками перевозчику. Об этом в комментарии ТАСС рассказал управляющий директор производителя Даниил Бренерман.

Он подчеркнул, что после получения базового сертификата доработке подвергаются все новые машины, это позволяет расширить ожидаемые условия эксплуатации.

Комментарий Бренерман дал на фоне материала «Ведомостей», в котором раскрываются детали полученных самолетом документов. Как выяснили журналисты, полеты новой модели разрешены только в узком диапазоне температур — от минус 9 до плюс 25 градусов Цельсия, при этом она не может взлетать с мокрой взлетно-посадочной полосы и садиться на нее.

Ил-114-300 является глубокой модернизацией советской модели Ил-114-100, на которой были установлены импортные двигатели. При этом предыдущая версия лайнера могла эксплуатироваться при температурах от минус 30 до плюс 45 градусов, что давало возможности для коммерческой эксплуатации.

По словам главы «Ила», предстоящей зимой будут проводиться повторные испытания машины при более низких температурах, а также в условиях грозы. Он объяснил, что компания находится «на финишной прямой по программе Ил-114-300», однако сроки, в которые предполагается закончить все работы, не назвал.

Ранее глава Минпромторга Антон Алиханов сообщил, что первый самолет 2-й Архангельский объединенный авиаотряд получит в августе после «финальных доработок», второй и третий — в октябре-ноябре. Предприятие должно стать первым эксплуатантом новой модели.

Однако для каких задач она будет использоваться, неизвестно. В настоящее время парк авиаотряда, выполняющий рейсы в труднодоступных районах Крайнего Севера, укомплектован вертолетами Ми-8Т, Ми-8МТВ и Ми-26Т, а также самолетами — Ан-2 и Л-410, вместимости которых в три-пять раз меньше, чем у Ил-114-300. В действующем расписании предприятия нет рейсов, на которых можно было бы задействовать новую машину.

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