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09:00, 9 июля 2026Спорт

В Парагвае сожгли чучело Мбаппе

На празднике в Парагвае сожгли чучело Килиана Мбаппе
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Кадр: @marca.en

Чучело капитана сборной Франции по футболу Килиана Мбаппе сожгли участники праздника в Парагвае. Об этом сообщает Sport24.

Это произошло на празднике Сан-Хуан под сопровождение фейерверка и одобрительные возгласы присутствующих. В рамках народного обычая каждый год выбирают самого «раздражающего» человека и сжигают его чучело. В этот раз выбор пал на Мбаппе.

Ранее сенатор из Парагвая Селеста Амарилья назвала Мбаппе «уродливым камерунцем, который прикидывается французом». Французский нападающий в ответ назвал Амарилью «отвратительной женщиной».

Сборная Франции обыграла команду Парагвая в матче 1/8 финала ЧМ-2026 со счетом 1:0, единственный гол в игре с пенальти забил Мбаппе.

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