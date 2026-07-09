В Парагвае сожгли чучело Мбаппе

На празднике в Парагвае сожгли чучело Килиана Мбаппе

Чучело капитана сборной Франции по футболу Килиана Мбаппе сожгли участники праздника в Парагвае. Об этом сообщает Sport24.

Это произошло на празднике Сан-Хуан под сопровождение фейерверка и одобрительные возгласы присутствующих. В рамках народного обычая каждый год выбирают самого «раздражающего» человека и сжигают его чучело. В этот раз выбор пал на Мбаппе.

Ранее сенатор из Парагвая Селеста Амарилья назвала Мбаппе «уродливым камерунцем, который прикидывается французом». Французский нападающий в ответ назвал Амарилью «отвратительной женщиной».

Сборная Франции обыграла команду Парагвая в матче 1/8 финала ЧМ-2026 со счетом 1:0, единственный гол в игре с пенальти забил Мбаппе.