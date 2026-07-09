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19:29, 9 июля 2026Интернет и СМИ

Варламов рассказал о жуткой ситуации с одной сферой жизни в Нью-Йорке

Блогер Варламов назвал жуткой ситуацию с жильем в Нью-Йорке
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Brendan Mcdermid / Reuters

Блогер Илья Варламов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) назвал жуткой одну проблему Нью-Йорка. О том, с какой сферой жизни есть проблемы, он рассказал в видео на YouTube.

«В городе жуткая ситуация с недвижимостью — ее категорически не хватает», — констатировал блогер.

При этом, по словам Варламова, в городе есть много квартир в плохом состоянии, в которых невозможно жить. Блогер отметил, что сдавать или ремонтировать такое жилье невыгодно. Кроме того, эти квартиры сложно продать.

Ранее Варламов назвал самую большую ошибку эмигрантов. Он заявил, что те, кто рассчитывает вернуться в Россию, усложняют себе жизнь. Блогер добавил, что Россия, которую покидали релоканты, никогда не будет прежней.

До этого Варламов рассказал об ошибке, которая пускает жизнь эмигранта под откос. По его словам, сильно навредить может подделка документов.

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