Сбивший насмерть звезду клипа «Девочка-война» байкер сделал заявление

Сбивший насмерть фотографа Добромилову байкер Завирюха признал вину

Сбивший насмерть звезду клипа «Девочка-война» Ксению Добромилову 34-летний байкер Максим Завирюха сделал заявление. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

По его словам, в инкриминируемом ему преступлении обвиняемый вину признал.

7 мая в Москве суд избрал меру пресечения байкеру Завирюхе, который насмерть сбил фотографа Ксению Добромилову.

Мотоциклиста отправили под домашний арест на два месяца, как на этом и настаивало следствие. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

Об аварии на Большой Дорогомиловской улице, унесшей жизнь Добромиловой, сообщалось 5 мая. Тогда девушка фотографировала прокаты байкеров, когда один из них встал на заднее колесо. Водитель не справился с управлением и сбил ее.